Spor Kulüplerine Denetim Yönetmeliği - Son Dakika
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Spor Kulüplerine Denetim Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüpleri ile şirketlerin denetimini düzenleyen yönetmelik yayımladı.

12.10.2024 01:45
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(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların denetimi hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetimi ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından beyanname düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre: İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması karara bağlandı,

Kaynak: ANKA

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