Sporcu Semih Topçu'ya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sporcu Semih Topçu'ya Silahlı Saldırı

Sporcu Semih Topçu\'ya Silahlı Saldırı
13.06.2025 12:54
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Bursa'da sporcu Semih Topçu, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı, karşılık vermedi.

BURSA'da milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu'nun (34), özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. ile koruması olduğu öne sürülen Yusuf İslam D. tarafından silahla tehdit edilip, darbedildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; spor salonunun bulunduğu AVM'de de darbedilen Topçu'nun karşılık vermediği görülüyor. Konuya ilişkin DHA muhabirine konuşan Topçu, silahın olası bir arbede sırasında ateş alma ve spor salonundaki üyelere zarar verme riski nedeniyle karşılık vermediğini söyledi.

Olay, 11 Mart'ta saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. Milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından izinli gününde işe çağrıldı. Spor salonuna gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baki K.'nin bulunduğu ofise giren Topçu, kapıyı kapatıp sandalyeye oturdu. İş yeri sahibi Baki K., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarırken, koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. ile yanındaki bir kişi kapıyı açarak ofise girdi. Çıkan tartışmada Yusuf İslam D., milli sporcuyu defalarca yumruklayarak ofisten çıkarırken, darp iddiaya göre spor salonunda da devam etti. Milli sporcu, çalıştığı iş yerinde darp ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla iş yeri sahibi ve koruması hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Baki K. ev hapsine çarptırılırken, koruma Yusuf İslam D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Baki K.'nin2,5 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRIYA KARŞILIK VERMEDİ

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Semih Topçu'nun kendisine saldıran Yusuf İslam D. ve Baki K.'ye karşılık vermediği görüldü. Topçu'nun, millilik hakkını kaybetmemek için karşılık vermediği öğrenilirken, saldırının spor salonunun dışında da devam ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde, spor salonunun bulunduğu AVM'de de darbedilen Topçu'nun yine karşılık vermediği görüldü. Milli sporcu Topçu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, karşı tarafın elinde silah olduğuna dikkat çekerek, silahın olası bir arbede sırasında ateş alma ve spor salonundaki üyelere zarar verme riski nedeniyle karşılık vermediğini belirtti.

'TAKİPSİZLİK KARARI VAR'

Semih Topçu'nun avukatı Ömer Vatansever de "Karşı tarafın avukatının vermiş olduğu beyanda, müvekkilimin karşı tarafı tehdit ettiği, bu nedenle karşı tarafın kendisini koruma amacıyla birtakım davranışlarda bulunduğu söyleniyor. Şimdi bununla ilgili olarak da ben meslektaşımı aradım. Meslektaşımı arayarak tehdit iddiasıyla ilgili olarak, müvekkilim hakkında takipsizlik kararı olduğu ve bunun herhalde gözünden kaçmış olabileceğini kendisine ilettim ve tensip yayınlamasını istedim" diye konuştu.

'KARŞILAMA ŞEKLİ GÖRÜNTÜLERDEN ÇOK RAHATLIKLA GÖRÜNÜYOR'

Milli sporcu Semih Topçu'nun mesai saatinden önce işe başlatılmak istendiğini söyleyen Vatansever, şöyle konuştu: "Olayın öncesinde saat 11.00 sıralarında karşı taraf, müvekkilimi arıyor. Bu arada müvekkilim zaten o salonun çalışanıdır. Mesai saati 13.00 olmasına rağmen müvekkilimi arayarak, 'Bu salonda kimse yok. Siz nasıl insanlarsınız? Niye bu salon boş' şeklinde müvekkilime bağırarak, karısı da duyacak şekilde, bağırarak, hakaret ederek ve müvekkilime karşı sert bir mizaçla, hakaretvari ve aşağılayıcı bir mizaçta konuşuyor. Bu olayın öncesinde de zaten karşı tarafın sadece müvekkilime değil, salonda çalışan herkese karşı bu şekilde davranışları söz konusu olduğundan, müvekkilim de artık işi bırakmak için yüz yüze konuşmak üzere spor salonuna gidiyor. Spor salonuna gittiğinde zaten karşı tarafın da karşılama şekli görüntülerden çok rahatlıkla görünüyor."

'MÜVEKKİLİM HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR'

Semih Topçu'nun saldırının ardından basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralandığını söyleyen avukatı Vatansever, "Müvekkilim içeri girip yerine oturduktan sonra karşı taraf direkt silah çıkartıp, şarjörü çekip, müvekkilimin üzerine yürüyüp darbediyorlar. Müvekkilim, şampiyonlar şampiyonu olmasına rağmen hiçbir şey yapmıyor. Sadece kendini korumak amaçlı kafasını tutuyor. Yere çömelmek gibi hareketlerde bulunuyor. Bizim dinlediğimiz kadarıyla ve ortamda olaya şahit olanların söylediği kadarıyla karşı tarafın iddia ettiği gibi durum değil, 'Vurun' diye talimat veriyor. Zaten videonun devamında da müvekkilim hem odada hem odanın dışındaki salon içinde hem de alt katta darbedilmeye devam ediyor ne yazık ki ve müvekkilim basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralanmıştır. Vücudunda da kemik kırıklığı söz konusudur" diye konuştu.

'KİLİTLENDİĞİ İDDİA EDİLEN KAPIDAN İÇERİ GİREBİLDİKLERİ GÖRÜLÜYOR'

Güvenlik kamerası görüntülerine de dikkat çeken Ömer Vatansever, "Öncelikle kapı kilitleme olayı gibi bir iddia var. Kapı kilitleme olayının iddia edildiği gibi müvekkilimin, 'kapıyı kilitledim, içeride seni darbedeceğim' amacıyla değil, dikkatli bakılırsa zaten görüntülerin başından itibaren kapının tutamacının her iki tarafında aynı kilit söz konusudur. Dolayısıyla kapının da dili tutmadığı için mülkün içine girerek, dilin tutması amacıyla kilitlenmiş gibi görünen hareketi yapıyor. Ancak zaten videonun devamındaki olaylara baktığımız zaman, dışarıdaki insanların rahatlıkla kilitlendiği iddia edilen kapıdan içeri girebildiği görülüyor" dedi.

'KURYE ARKADAŞ, MÜVEKKİLİMİ ARAYARAK ÖZÜR DİLİYOR'

Vatansever, "Müvekkilimin yaklaşık 1 sene önce başına gelen bir olay, bu olayların ardından servis ediliyor. Bir kurye olayından bahsediliyor. Bu kurye olayı da anlatıldığı gibi değildir. Ne yazık ki kurye arkadaşın o dönemde tabiricaizse müvekkilime, eşine ve çocuğuna karşı, müvekkilin eşi ve çocuğu da arabadayken etmiş olduğu küfürler nedeniyle anlık olarak verilen bir tepki vardır. Ancak bu konuda da kurye arkadaş hiçbir şekilde müvekkilimden şikayetçi olmuyor. Aksine kurye arkadaş, müvekkilimi arayarak özür diliyor. Şu anda hala daha görüşmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sporcu Semih Topçu'ya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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