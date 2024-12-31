Sporun Kadınları Projesi Başladı - Son Dakika
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Sporun Kadınları Projesi Başladı

Taşova'da 'Sporun Kadınları Projesi' ile kadınların sağlığı ve sosyal yaşamları desteklenecek.

31.12.2024 13:16
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Taşova Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sporun Kadınları Projesi"nin ilk etabı başladı.

Projenin başlangıcı olan yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde Kaymakam Salih Kartal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, kurum müdürleri ve kadınların katılımıyla temsili olarak gerçekleştirildi.

Kaymakam Kartal, sağlıklı bir nesil oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadınların toplumun temel taşı olduğu, kıymetlerinin her zaman bilinmesi gerektiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Projeyle 130 kadının sporla iç içe olmasını, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi, aynı zamanda sosyal hayata daha aktif katılmalarını, aileleriyle sağlıklı yaşam sürdürmelerini hedeflemektedir. Projemiz haftada 3 gün, 4 grup halinde yürüyüş, fitness, yüzme ve pilates etkinlikleriyle devam edecek. Bu etkinlikler sayesinde ilk önce kadınlarımız spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye başlayacak, daha sonra aile bireylerini yönlendirerek sağlıklı nesiller oluşacaktır."

Kaynak: AA

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