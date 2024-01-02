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Sri Lanka, Çin araştırma gemilerinin faaliyetlerini geçici olarak durduracak - Son Dakika
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Sri Lanka, Çin araştırma gemilerinin faaliyetlerini geçici olarak durduracak

Sri Lanka, Hindistan'ın güvenlik endişelerine yanıt olarak Çin'e ait araştırma gemilerinin limanlarına demirlemesini ve münhasır ekonomik bölgesi içinde faaliyet göstermesini geçici olarak durduracağını bildirdi. Sri Lanka hükümeti, Çin araştırma gemilerine 1 yıllığına moratoryum uygulayacağını Hindistan'a iletti. Bu karar, Çin'in Hint Okyanusu'ndaki araştırma seferlerini etkileyebilir.

Sri Lanka, Çin araştırma gemilerinin faaliyetlerini geçici olarak durduracak
02.01.2024 - 10:11,
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Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın, Hindistan'ın güvenlik endişelerine yanıt vermek üzere, Çin'e ait araştırma gemilerinin limanlarına demirlemesini ve münhasır ekonomik bölgesi içinde faaliyet göstermesini geçici olarak durduracağı bildirildi.

Hindustan Times'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sri Lanka hükümeti, Çin araştırma gemilerine 1 yıllığına moratoryum uygulayacağını Hint makamlarına iletti.

Kolombo yönetimi, bir süredir Çin araştırma ve istihbarat gemilerinin Hint Okyanusu'ndaki faaliyetleri nedeniyle ABD'nin ve kıyı komşusu Hindistan'ın uyarılarıyla karşılaşıyordu.

Yasağa dair Sri Lanka'dan veya Çin'den henüz açıklama yapılmazken, moratoryumun Çin'in okyanus araştırma gemisi "Şiang Yang Hon 3"ün, ocak-mayıs aylarında Hint Okyanusu'nun güneyinde gerçekleştirmesi planlanan araştırma seferinin iptaline yol açabileceği öngörülüyor.

Hint yönetimi, daha önce Çin'in okyanus araştırma, tarama, haritalandırma ve radar donanımları bulunan gemilerle Hint Okyanusu'nda faaliyet göstermesine ilişkin güvenlik kaygılarını dile getirmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ile 21 Temmuz'da yaptığı görüşmede, ülkesinin "stratejik ve güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesini" talep etmişti.

Yeni Delhi yönetimi, Çin araştırma gemisi "Şı Yan 6"nın, geçen yıl ekim ve kasım aylarında Sri Lanka ile müşterek deniz araştırma seferi yapmasına itiraz etmişti.

Hint kaynakları, Çin'in 2019'dan bu yana bölgede 48 araştırma gemisi görevlendirdiğini, 2023'te aralarında savaş gemileri ve denizaltıların yanı sıra füze takip ve araştırma donanımları taşıyan deniz araçlarının olduğu 25 geminin Hint Okyanusu bölgesinde faaliyet gösterdiğini kaydediyor.

Kaynak: AA
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