Sri Lanka'da 6 saatlik elektrik kesintisinin nedeni araştırılıyor

Sri Lanka'da ülke çapında 6 saat süren elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiledi.

The Straits Times gazetesinin Sri Lanka Elektrik İdaresinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede öğle saatlerinde başlayan elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar sürdü.

Ülke genelinde 6 saat süren kesintinin ardından aşamalı olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Enerji Bakanı Anura Karunathilaka, yaptığı açıklamada, arızanın nedeninin soruşturulduğunu belirterek, mühendislerin yüksek güneş enerjisi üretiminden kaynaklanan bir sorundan şüphelendiğini kaydetti.

The Hindu gazetesinin haberine göre, ülke çapında yaşanan elektrik kesintisi su tedariki, internet ve telefon hizmetleri gibi temel hizmetlerde aksaklıklara neden oldu.