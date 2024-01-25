Sri Lanka\'da düzenlenen Duruthu Perahera festivali büyük ilgi gördü

KOLOMBO, 25 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kelaniya kentindeki bir tapınakta düzenlenen Duruthu Perahera festivali, Salı gecesi gerçekleştirilen büyük geçit töreniyle kutlandı.

Festival, dansçıların, akrobatik ateş sanatçılarının ve süslenmiş fillerin yer aldığı muazzam bir gösteriyle izleyenleri büyüledi. Bu etkinlik, adanın dört bir yanından gelen çok sayıda turist ve izleyicinin ilgisini çekti.