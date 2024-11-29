Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları

Sri Lanka\'da Olumsuz Hava Koşulları

Sri Lanka'da 335 binden fazla kişi olumsuz hava koşullarından etkilendi, 12 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları, 335 binden fazla kişiyi etkiledi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin (DMC) perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki 25 idari bölgenin 23'ünde yaşayan 99.876 aileden toplam 335.155 kişi sel ve fırtına kaynaklı afet olaylarından zarar gördü.

Son durum güncellemesiyle, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'ne göre, yaşanan afetlerde 12 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. İki kişi ise halen kayıp.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi 95 evin tamamen, 1.708 evin ise kısmen hasar gördüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi perşembe günü, Bengal Körfezi'nin güneybatısındaki derin bir çöküntünün Sri Lanka'nın doğu kıyısına yaklaşmasının ve daha da yoğunlaşarak siklonik bir fırtınaya dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Hava Durumu, Sri Lanka, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.