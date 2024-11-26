Sri Lanka\'da Sel Felaketi

GAMPAHA, 26 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın batısındaki Gampaha bölgesinde insanlar ve araçlar sular altında kalan yollarda güçlükle ilerleyebildi.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım'dan bu yana ülkenin 10 idari bölgesinde 50.000'den fazla kişi yağış kaynaklı afetlerden olumsuz etkilendi.
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