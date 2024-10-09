Sri Lanka-Rusya Ticaret Anlaşmasına Onay

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KOLOMBO, 9 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka kabinesi, şeffaf ve öngörülebilir gümrük prosedürleri yoluyla Rusya ile yasal olarak geçerli ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik bir anlaşmaya onay verdi.

Sri Lanka hükümetinin enformasyon ofisinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, Sri Lanka ve Rusya hükümetleri arasında yapılan bir dizi ikili görüşmenin ardından şeffaf ve öngörülebilir gümrük prosedürleri yoluyla yasal olarak geçerli ticari faaliyetlere kolaylıklar sağlanmasına yönelik ikili bir anlaşma imzalanması için 15 Kasım 2021 tarihinde kabine onayı verilmiş olmasına karşın anlaşma imzalanmamıştı.

Kabine, aynı zamanda Maliye, Ekonomik Kalkınma, Politika Oluşturma, Planlama ve Turizm Bakanı olan Başkan Anura Kumara Dissanayake tarafından sunulan teklifi onaylamış oldu.