Srinagar'da Hindistan-Pakistan Çatışması

SRİNAGAR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinin yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 110 kilometre kuzeyinde Kontrol Hattı yakınlarında bulunan Salamabad köyünde Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle hasar gören evinde ağlayan bir kişi, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
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