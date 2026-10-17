SSB, Bursa Uludağ'da 209 firmanın katıldığı ikinci tedarik çalıştayını düzenliyor - Son Dakika
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SSB, Bursa Uludağ'da 209 firmanın katıldığı ikinci tedarik çalıştayını düzenliyor

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SSB, Bursa Uludağ\'da 209 firmanın katıldığı ikinci tedarik çalıştayını düzenliyor
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SSB, tedarik zincirini güçlendirme amaçlı çalıştayın ikincisini Bursa Uludağ'da 209 firma ve KOBİ'lerin katılımıyla düzenliyor. Haluk Görgün, KOBİ'lerin sürece katkısını önemsediklerini ve ödeme süreçlerinin dijitalleşerek hızlandırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma sanayide tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçlayan 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'nın ikincisini düzenliyor.

Bursa Uludağ'da düzenlenen çalıştaya; 209 firma, ana yüklenici şirketlerin genel müdürleri, tedarikten sorumlu genel müdür yardımcıları ve ana yüklenicilerin birinci derece alt yüklenicisi konumundaki KOBİ'ler katılıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çalıştayda yaptığı açıklamada, ana yüklenicilerle birlikte sanayi politikaları belirlenirken KOBİ'lerin ve yeni sorumluluk alacak alt yüklenicilerin sürece katkı vermesini önemsediklerini ifade etti. İnsan kaynağının geliştirilmesi, nitelikli yeteneklerin yetkinliğe dönüştürülmesi, finansman yüklerinin yönetilmesi, ihracat ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ile ödeme süreçlerinin dijitalleşerek hızlandırılması konularında önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Görgün, SSB bünyesindeki ilgili başkan yardımcılığı ve daire başkanlıklarının bu başlıklara yönelik hızlı çözümler geliştirdiğini aktardı. Görgün, uygulamaların zaman içinde iyileştirilerek sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye taşındığını söyledi.

'SEKTÖRÜMÜZDEKİ FİRMALAR ÇOK KIYMETLİ'

Savunma sanayii firmalarının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Görgün, sektörde genç, dinamik ve etkileşimli ekiplerle çalıştıklarını ve firmaların tasarım, prototip, test ve seri üretim süreçlerinde yoğun emek harcandığını belirterek, "Bizim sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar çok kıymetli. Alın terlerini, akıl terlerini, gece gündüz emeklerini ortaya koyuyorlar. Nitelikli üretimler ve tasarımlar yapıyorlar" dedi.

Görgün, savunma sanayi şirketlerinin elde ettikleri entelektüel ve finansal birikimi yeniden üretime, yatırıma ve teknoloji geliştirmeye yönlendirdiğinin altını çizdi.

'ÜRÜNLER DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERCE TERCİH EDİLİYOR'

Savunma sanayinde tasarımdan prototipe, prototipten seri üretime ve test süreçlerine kadar her aşamanın ciddi emek ve fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Görgün, farklı iklim ve çevresel koşullarda çalışabilecek ürünler geliştirmenin sektörün en önemli kabiliyetlerinden biri olduğunu belirtti. Bu çalışmaların sonucunda güvenlik güçlerinin güvenle kullandığı ürünlerin ortaya çıktığını ifade eden Görgün, söz konusu ürünlerin yüksek ihracat potansiyeline sahip olduğunu ve dost ve müttefik ülkeler tarafından tercih edildiğini bildirdi. Görgün, etkinliğin değişen saha koşullarında son kullanıcı beklentilerine daha hızlı, çevik ve maliyet etkin şekilde cevap verebilmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Değişen saha koşullarında son kullanıcının beklentilerini daha hızlı ve daha maliyet etkin şekilde karşılayabilmek üzere düzenlediğimiz etkinliğin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: SSB, Bursa Uludağ'da 209 firmanın katıldığı ikinci tedarik çalıştayını düzenliyor - Son Dakika
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