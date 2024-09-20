Stadyum Katliamı Zanlısı Pivi Yakalandı

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Gine'de 2009 yılında 157 sivilin öldürüldüğü stadyum katliamındaki rolü nedeniyle tutuklandıktan sonra 2023'te hapishaneden kaçan Claude Pivi yakalandı.

BBC'nin haberine göre, Claude Pivi ve oğlu Verny Pivi, Liberya sınırında rutin bir güvenlik kontrolü sırasında yakalanarak Gine'ye iade edildi. Savcı Albay Aly Camara, Pivi'nin ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri gönderildiğini söyledi.

Pivi, Gine'de 2008'de askeri darbeyle başa gelen eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara ile 2009'daki 157 sivilin öldürüldüğü stadyum katliamıyla ilgili olarak Eylül 2022'de tutuklanarak Coronthie Cezaevi'ne gönderilmişti.

Konakri'de 28 Eylül 2009'da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara'ya bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısı yapmıştı. Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. Katliamı planlamakla suçlanan Camara ile yargılanan 10 kişi de tecavüz, işkence, silahlı saldırı gibi bir dizi suçla itham edilmişti.

Firar etmişlerdi

Konakri'deki Coronthie Cezaevinde tutuklu bulunan Camara ve Pivi ile o dönem hükümetin çeşitli kademelerinde bulunan Moussa Tiegboro Camara, Yamoussa Conte ve Blaise Gomou, Kasım 2023'te hapishaneden firar etmişti. Camara ve diğer 4 kişinin hapishaneye baskın yapan özel bir komando birliği tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

Camara ve 3 kişi aynı gün yakalanmış ancak Pivi bulunamamıştı. Camara'nın avukatı, müvekkilinin kaçmadığını, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla hapishaneden çıkarıldığını iddia etmişti.