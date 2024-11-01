Starbucks Çin'de Rekor Mağaza Açtı - Son Dakika
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Starbucks Çin'de Rekor Mağaza Açtı

Starbucks Çin\'de Rekor Mağaza Açtı

Starbucks, Çin'de 790 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 7.596'ya çıkardı.

01.11.2024 14:51
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SHANGHAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Starbucks, küresel karşılaştırılabilir mağaza satışlarındaki gerilemeye karşın 29 Eylül 2024'te sona eren mali yıl içerisinde Çin anakarasında 790 yeni mağaza açtı ve 166 ilçe düzeyindeki yeni pazara girerek rekorlarını tazeledi.

Şirketin Perşembe günü açıklanan mali yıl raporuna göre Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları, karşılaştırılabilir işlemlerdeki yüzde 8'lik düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 geriledi. Şirketin Çin pazarındaki karşılaştırılabilir mağaza satışları, satın alım yapan ortalama müşteri sayısında yüzde 8'lik düşüş, karşılaştırılabilir işlemlerde ise yüzde 6'lık düşüşün etkisiyle yüzde 14 geriledi.

Mağaza satışlarındaki aşağı yönlü harekete karşın ABD'li kahve devi, dördüncü çeyrekte Çin anakarasındaki varlığına 290 yeni mağaza ekledi. Bu sayı, küresel olarak yeni açılan 722 mağazanın yüzde 40'ından fazlasına karşılık geliyor.

Yeni açılan mağazalarla birlikte Çin anakarasındaki Starbucks mağazalarının toplam sayısı 7.596'ya yükselerek dünyanın ikinci en büyük ekonomisindeki tüm ilçe düzeyindeki pazarların yaklaşık üçte birine hitap etmeye başladı.

Şirket, dördüncü çeyreğin sonu itibarıyla ABD ve Çin'deki mağazalarının, şirketin küresel portföyünün yüzde 61'ini oluşturduğunu kaydetti.

Son dönemde ilçe düzeyindeki pazarlar, Çin'deki kahve tüketimi için "mavi okyanus" niteliği kazandı. Gıda sektörü analisti Zhu Danpeng, Starbucks'ın sürekli büyümesinin, Çin'in kahve sektörüne olan güvenini yansıttığını söyledi.

Starbucks Çin CEO'su Molly Liu, Starbucks'ın işlerinin güçlü ve dirençli seyrettiğine dikkat çekerek, şirketin Çin pazarındaki uzun vadeli gelişimine bağlılığının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Starbucks, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starbucks Çin'de Rekor Mağaza Açtı - Son Dakika

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