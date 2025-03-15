Starmer: Rusya'nın Yanıtı Yetersiz

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya destek sağlamak ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla düzenlenen çevirimiçi zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Starmer, ABD'nin Ukrayna için önerdiği ateşkese Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıtının "yeterince iyi olmadığını" söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri destek taahhüdünün zayıflamasının ardından Batılı ülkelerin Ukrayna'yı savunmak üzere kurduğu "gönüllüler koalisyonu" toplantısına ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Batılı liderlerin, "Rusya'nın 'evet ama' yaklaşımının yeterli bulmadığını" ve Moskova'nın er ya da geç müzakere masasına oturmak zorunda kalacağı konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Starmer, "Bu sabah toplantıya katılan herkes olarak Rusya'ya yönelik kolektif baskıyı artırma konusunda anlaştık" dedi.

Bu hafta Ukrayna-ABD görüşmelerin ardından ortaya çıkan ateşkes taslağına, Moskova "ateşkesi desteklediğini, ancak uygulama ile ilgili bazı belirsizlikler olduğunu" belirterek yanıt vermişti.