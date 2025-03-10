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Starmer ve Trump'tan Görüşme

İngiltere Başbakanı Starmer, Cidde'deki toplantı öncesi Trump ile barış ve işbirliğini ele aldı.

10.03.2025 22:16
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'da yapılacak toplantı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Cidde'de yapılacak toplantı öncesi Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Starmer, İngiliz yetkililerin geçen hafta sonu boyunca Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü ve ülkesinin kalıcı barışa bağlılığının devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Starmer, Cidde'de yapılacak görüşmelerden ABD yardımının ve istihbarat paylaşımının yeniden başlatılmasını sağlayacak olumlu sonuç çıkmasını umduğunu aktardı.

Görüşmede, iki lider 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede gündeme gelen ekonomik anlaşmayı da ele aldı. Başbakan Starmer, bu anlaşmayı ilerletmek için daha önce yapılan ayrıntılı görüşmeleri memnuniyetle karşıladı.

Her iki lider de temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 7 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD ile Ukrayna arasındaki toplantının bu hafta Cidde'de yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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