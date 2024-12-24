Steinmeier'den Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Steinmeier'den Birlik Çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Magdeburg saldırısının ardından halkı birlik olmaya davet etti.

24.12.2024 14:18
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Magdeburg'da meydana gelen saldırının ardından Alman halkına birlik çağrısı yaptı.

Steinmeier Noel nedeniyle yaptığı konuşmada, "Nefret ve şiddet son sözü söylememeli. Birbirimizden uzaklaşmamıza izin vermeyelim. Birlikte duralım." dedi.

Magdeburg'daki saldırının, Noel'in üzerinde karanlık bir gölge oluşturduğunu vurgulayan Steinmeier, şöyle konuştu:

"Noel'den birkaç gün önce Magdeburg'da yaşananlara dair keder, acı, dehşet ve şaşkınlık var. Bu Noel'de pek çok insanın yüreği buruk olacak. Pek çok kişi üzgün ve tedirgin olacak hatta belki de korkacak. Tüm bu duygular anlaşılabilir. Ancak bunlar bize hükmetmemeli ve bizi felç etmemeli."

Saldırıda yakınlarını kaybedenlere seslenen Steinmeier, "Acınızda yalnız değilsiniz. Ülkemizin dört bir yanındaki insanlar sizinle birlikte yas tutuyor." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, Alman hükümetinin dağılmasına da değinerek, "Bir hükümet erken sona ermiş olsa bile bu dünyanın sonu değil, anayasanın öngördüğü bir durumdur. Federal Meclisin feshi ve yeni seçimlere ilişkin kararı Noel'den sonra dikkate alacağım." diye konuştu.

Ukrayna'da, Orta Doğu'da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan savaşlara atıfta bulunan Steinmeier, Almanya'da siyaset, ekonomi, bürokrasi ve adaletsizlikle ilgili büyük bir memnuniyetsizlik olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki üslup günlük yaşamda daha sert hatta bazen uzlaşmaz bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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