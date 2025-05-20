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STM, MRSS Gemisini Tanıttı

STM, MRSS Gemisini Tanıttı

STM, çok maksatta kullanılacak MRSS gemisini Malezya'da tanıttı, ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

20.05.2025 13:34
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Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki öncü şirketlerinden STM, yerli imkanlarla geliştirdiği Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) tasarımını ilk kez Malezya'da düzenlenen Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2025) tanıttı.

STM mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen MRSS platformu, hem askeri hem de insani operasyonlara yönelik çok yönlü yetenekleriyle dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zırhlı birlik taşımacılığından kriz bölgelerinde hastane gemisi görevine kadar geniş bir görev yelpazesi sunan gemi, aynı zamanda gelişmiş helikopter harekatı ve arama-kurtarma operasyonları için de tasarlandı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, MRSS platformunun Malezya Kraliyet Donanması'nın harekat ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, "Bu yeni nesil destek gemisiyle yalnızca muharebe sahalarında değil, afet bölgelerinde de görev alınabilecek. MRSS, uzun süreli operasyonlara yönelik maliyet etkin bir çözüm sunuyor." ifadelerini kullandı.

STM'nin daha önce Portekiz, Ukrayna, Pakistan ve Malezya için platform inşa ettiğini hatırlatan Güleryüz, "Bu gemi, Malezya ile yürüttüğümüz LMS Batch-2 programı kapsamındaki iş birliğimizin de güçlü bir devamıdır." dedi.

Çok amaçlı kullanım sağlayacak

Tam boyu 153 metre, deplasmanı 9700 ton olan Çok Maksatlı Destek Gemisi, 500 kişilik amfibi personel kapasitesiyle dikkati çekiyor.

Platform, 14 ana muharebe tankı ve 9 amfibi aracı taşıyabiliyor; aynı anda 2 adet 15 tonluk helikopterin iniş-kalkış yapmasına olanak tanıyor. MRSS'nin menzili 8000 deniz mili, denizde kalma süresi ise 30 gün olarak açıklandı.

MRSS; amfibi harekatlar, denizde lojistik destek, sancak gösterme, denizden komuta-kontrol ve keşif faaliyetleri gibi çok sayıda askeri görevin yanı sıra, tahliye, tıbbi destek, insani yardım, helikopter operasyonları ve arama-kurtarma gibi savaş dışı askeri görevlerde de kullanılabilecek. Ayrıca gemide yer alan modern tıbbi destek birimleri, kriz anlarında tam donanımlı hastane olarak kullanılmasına imkan sağlayacak.

STM tarafından açıklanan teknik verilere göre, MRSS üzerinde 1 adet 76 mm baş top, 4 adet 12,7 mm uzaktan kumandalı stabilize silah sistemi ve 2 adet chaff/IR decoy lançeri bulunuyor. Gemi ayrıca 2 adet hızlı çıkarma botu (LCM) ve RHIB platformlarıyla destekleniyor.

Yeni nesil mühendislik gücüyle ihracat potansiyeli

STM, MRSS platformu ile Türk savunma sanayisinin mühendislik kapasitesini yeni pazarlara taşımayı hedefliyor.

Malezya ile başlatılan bu özgün tasarım süreci, gelecekte dost ve müttefik ülkelere yapılacak ihracatlarla genişletilmesi planlanan bir gemi ailesinin ilk adımı olarak görülüyor.

Malezya Kraliyet Donanması'nın önümüzdeki yıllarda MRSS sınıfında bir gemiye yönelik alım ihtiyacı bulunuyor. STM de bu ihtiyaca yönelik olarak, yenilikçi ve milli bir tasarımı hayata geçirdi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Havacılık, İhracat, Malezya, Güncel, Son Dakika

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