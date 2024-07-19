Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda Yazılım Sorunu Nedeniyle Hava Trafiğinde Aksamalar Yaşanıyor

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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

İsveç Ulaşım Güvenlik Dairesinden (Swedavia) yapılan açıklamada, "Şu anda bazı hava yollarında check-in kesintilerine neden olan teknik sorunlar yaşıyoruz. Seyahatiniz hakkında bilgi almak için lütfen hava yolu şirketinizle veya seyahat acentenizle iletişime geçin." ifadeleri kullanıldı.

Arlanda Havalimanı'nda küresel yazılım sorunundan kaynaklı gecikmelerden dolayı aksamalar ve uzun kuyruklar oluştu. Stockholm'den Berlin, Viyana ve Münih'e gidecek uçaklarda 6 saat gecikme yaşandı.

Öte yandan, İsveç devlet maden şirketi LKAB'da güvenlik sisteminde aksaklık yaşadıkları için çalışmaları durduklarını ve işçileri eve gönderdiklerini açıkladı.

İsveç'in birçok şehrinde toplu taşıma araçlarında ise dijital bilet alımının bir süreliğine durakladığı bildirildi. Toplu Ulaşım Dairesinden (SL) yapılan açıklamada, sorunun öğleden sonra giderildiği duyuruldu.