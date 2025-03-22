Strasbourg'da İmamoğlu'na Destek Protestosu

(ANKARA) - Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanan çok sayıda Türk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Protestocular "Fransa'dan ODTÜ'ye Selam, Direnişe Devam" döviziyle desteklerini iletti.

CHP Fransa Birliği ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Fransa örgütünün öncülüğünde Fransa'nın Strasbourg kentinde çok sayıda kişi bir araya geldi. Protestocular, İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasına tepkilerini dile getirdi. Protestocular, "Fransa'dan ODTÜ'ye Selam, Direnişe Devam" yazılı dövizlerle destek mesajları verdi.

TİP Fransa örgütü, sosyal medya hesabından fotoğraf ve "Saray rejiminin halkın iradesini yok sayan darbesine karşı Strasbourg'da direnişe ses verdik" paylaşımında bulundu.