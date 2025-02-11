Su Depolarında Mevzuat Eksikliği - Son Dakika
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Su Depolarında Mevzuat Eksikliği

Su Depolarında Mevzuat Eksikliği

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, binalardaki su depoları için mevzuat eksikliğini vurguladı.

11.02.2025 14:47
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, binalarda kullanılan su depolarıyla ilgili herhangi bir mevzuat olmadığını belirterek, bu eksikliğin giderilmesi tavsiyesinde bulundu.

Şahin, dernek binasında yaptığı açıklamada, anayasaya göre her türlü yiyecek ve içeceğin sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de binalarda yüzbinlerce su deposu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Binalarımızdaki depoların herhangi bir mevzuatı yok maalesef. Hangi malzemeden yapılacak, hangi ölçüde yapılacak, nereye nasıl yapılacak, temizliği nasıl olacak? Ne su idareleri ne Sağlık Bakanlığı ne de belediyeler bu depoları denetleyebiliyor. Malzemesine dahi bir mevzuat yazılmamış." dedi.

Şahin, birçok depoyu yerinde incelediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Malzemesinin kalitesizliği ya da temizliğinin iyi yapılamadığından bazı depolar yosun tutmuş, paslanmış. Bazı yerlerde, yıllardır temizlik namına hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle bu mevsimlerde hatta bazen yazın son zamanlarında çok salgın oluyor. Aslında salgın falan yok, pis su içiyor insanlar ve bunun farkında değil. Birçok insan binanın altında bir deponun olduğundan bile haberdar değil. Dolayısıyla burada bir mevzuatın olması ve birine yetki verilmesi gerekir. Birilerini yetkilendirelim. Sorumluluk verelim ve bunlar binaların altındaki depoları denetleyip baştan sona temizliğine kadar müdahale edecek yetkili olsun. İnsanlarımızın sağlığını düşünüyorsak bu boşluğu lütfen dolduralım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mahmut Şahin, Politika, Sağlık, Güncel, Çevre, Emlak, Son Dakika

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