Su Ürünlerinde Üretim ve İhracat Beklentileri

Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, gelecek yıl yetiştiricilikten elde edilecek su ürünleri üretim miktarının 625 bin tona ulaşacağını belirterek, "Geçen yıl 1,7 milyar dolar olan ihracatımızın da bu yılı 2 milyar dolarla kapatmasını bekliyoruz." dedi.

Türkyılmaz, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün 2024 yılını değerlendirerek 2025'e ilişkin hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin bir balıkçı ülkesi olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Devasa bir balıkçılık filomuz var. Avladığımız ürünler, miktarlarına bakacak olursak dünya genelinde ciddi sıralamaya sahip. Diğer taraftan da balıkçı filomuzdaki uygun gemilerimiz, dünyanın dört bir tarafında avcılık yapmaya devam ediyor. Diğer ülkelerin karasularında veya diğer ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde de Türk balıkçı gemileri avcılık yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, bu yıl Bakanlık tarafından üretim planlaması uygulamasının başlatıldığını anımsatarak, bu kapsamda içinde hamsinin de olduğu 7 tür için düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Bu sezonun başlarında palamudun bol olduğunu kaydeden Türkyılmaz, böylece yaklaşık 45 bin ton palamut avcılığı yapıldığını söyledi. Türkyılmaz, bunun, son yılların en yüksek palamut avcılığı rakamı olduğuna dikkati çekti.

Türkyılmaz, av sezonunun hamsi ile devam ettiğini dile getirerek, "Şimdi hamsi avcılığına yoğunlaşmaya başlandı. Hamsinin biyolojik özellikleri gereği denizin biraz soğuması gerekiyor. Hamsi avcılığında da artış devam ediyor şu anda. Bu sene palamut bol olduğu için hamside yüksek bir rakam beklemiyoruz." diye konuştu.

"Geçmiş yıllardan daha farklı bir kontrol mekanizmasını uygulamaya başladık"

Gelecek yıl üretim planlaması çerçevesinde adım atmaya devam edeceklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllardan daha farklı bir kontrol mekanizmasını uygulamaya başladık. Hamsinin avcılığından ticaretinin yapılacağı son noktaya kadar çok ciddi kontrol mekanizması hayata geçirildi. Hamside bu yıl başlayan kota uygulaması, ilerleyen yıllarda daha da oturacak. Bu sene 575 bin ton olan yetiştiricilikten elde ettiğimiz üretim miktarının gelecek yıl 625 bin tona çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıl 1,7 milyar dolar olan ihracatımızın bu yılı 2 milyar dolarla kapatmasını bekliyoruz. 2 milyar doların altında bir ihracat beklemiyoruz."