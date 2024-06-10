Su Uzmanı Profesör Uyardı: Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları Çok Kritik - Son Dakika
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Su Uzmanı Profesör Uyardı: Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları Çok Kritik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, temmuz, ağustos ve eylül aylarının kuraklık ve ani yağışlar açısından çok kritik olduğunu belirtti. Kuraklığın Karadeniz Bölgesi'ni etkilediğini vurgulayan Demir, su kaynaklarının doğru planlanması ve tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

10.06.2024 14:54
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Su uzmanı profesör uyardı: "Temmuz, ağustos ve eylül ayları çok kritik"

"Bu aylarda ani yağışlar sel şeklinde etkilerini gösterebilir"

"Elimizdeki suyumuzu doğru planlamalı ve tasarruflu kullanmalıyız"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Kuraklık sadece yağışın olmaması değil, yağışın düzensiz düşmesi de bir kuraklık sonucudur. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül ayları çok çok kritik. Bu aylarda ani yağışlar sel şeklinde etkilerini gösterebilir" dedi.

Kuraklık Karadeniz Bölgesi'ni etkiliyor

Geçen yaz aylarından başlayan El-Nino'nun bütün dünyayı etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Yusuf Demir, kuraklığa ve ani yağışlara dikkat çekti. Demir, "Özellikle geçtiğimiz 1 yıl içerisinde El-Nino'nun etkisini daha net gördük. Son aylarda El-Nino etkisinin giderek azaldığını söylüyorlar ama son 5 aylık kuraklık ve yağış haritalarına bakıldığında ülkemizin pek çok yerinde kuraklığı yaşadığımızı, yeterli yağışları alamadığımızı, kışın da yeterli kar yağışının olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki süreci bu değerlendirmeler ışığı altında baktığımızda benzer şekilde geçeceği yani kuraklığın Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ciddi anlamda etkili olma özelliği gösteriyor" diye konuştu.

"Süreç biraz daha devam edecek"

Kış ve ilkbaharda yağış olmamasının yer altı sularını olumsuz etkilediğini belirten Demir, "Önümüzdeki süreçte hem sıcaklık etkisi hem de kuraklık etkisi gerek insan yaşamını gerekse de tarım üretimi doğrudan etkilemesi oldukça yüksektir. Biz bu süreci değerlendirirken önümüzdeki aylardan haziran, temmuzda yeterli yağışları alırız diye ümit ediyoruz. Veriler gösteriyor ki bu süreç biraz daha devam edecek. Buna yönelik olarak hem tarımsal faaliyetlerde hem de sulama faaliyetlerinde kaynak noktasında ciddi tedbirler almamızı gerektiriyor. Önümüzdeki sürecin bu şekilde devam etmesi insan sağlığı açısından da önemlidir" şeklinde konuştu.

"Çok kritik aylar"

Kurban Bayramı süresince de yağış alma ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Biz kuraklığı tanımlarken hep şunu söylüyoruz: Sadece yağışın olmaması değil, yağışın düzensiz düşmesi de kuraklık sonucu, kuraklığın bir etkisidir. Bunun etkilerini de zaten son günlerde Ankara'daki sel felaketiyle gördük. Önümüzdeki günlerde belli bölgelerde bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül ayları bu anlamda çok kritik aylardır. Bu aylarda ani yağışlar sel şeklinde etkilerini gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

"Su kaynakları doğru planlanmalı ve doğru kullanılmalı"

Su kaynaklarının doğru planlanması, doğru kullanılması ve tasarruf çağrısı yapan Prof. Dr. Demir, şunları söyledi:

"Bizim hep temennimiz, umudumuz yaz aylarının tarımı hem de yaşam konforumuzu iyileştirecek şekilde devam etmesidir. Bizim bu noktada yapabileceğimiz en önemli uyarı, gerek yerel yönetimler, gerekse halkımızın akabileceği tedbirlerdir. Su kaynakları noktasında sıkıntı yaşama ihtimalimiz artarak devam ediyor. Önümüzdeki aylarda çıkabilecek su kıtlığı problemlerini minimuma indirmek için bugünden tedbirlerimizi almalıyız. Elimizdeki suyumuzu doğru planlamalı ve doğru kullanmalıyız. Tasarruflu kullanmalıyız ki ağustos, eylül aylarına en azından bu krizi minimum zararla atlatalım. Herkesi suyu planlı ve dikkatli kullanmaya davet ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Su Uzmanı Profesör Uyardı: Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları Çok Kritik - Son Dakika

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