Suat Kılıç: "Millet Olarak ya Karanlıkta Kalacağız ya da Bir Avuç İmtiyazlı Holdingin Elektrik Dağıtım Firmalarına Çalışacağız" - Son Dakika
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Suat Kılıç: "Millet Olarak ya Karanlıkta Kalacağız ya da Bir Avuç İmtiyazlı Holdingin Elektrik Dağıtım Firmalarına Çalışacağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, elektriğe yapılan yüzde 25 zamma tepki göstererek, ''Millet olarak ya karanlıkta kalacağız ya da bir avuç imtiyazlı holdingin elektrik dağıtım firmalarına çalışacağız. Yıllardır, devlet, bu dağıtım firmalarının sözde zararlarını sübvanse ediyor. Devlet de millet de dağıtım kartellerine çalışıyor. Yapılması gereken bellidir: Doymak bilmeyen dağıtım firmalarını beslemek yerine, dağıtım işini yeniden devletleştirmek'' ifadelerini kullandı.

08.04.2025 16:52
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, elektriğe yapılan yüzde 25 zamma tepki göstererek, "Millet olarak ya karanlıkta kalacağız ya da bir avuç imtiyazlı holdingin elektrik dağıtım firmalarına çalışacağız. Yıllardır, devlet, bu dağıtım firmalarının sözde zararlarını sübvanse ediyor. Devlet de millet de dağıtım kartellerine çalışıyor. Yapılması gereken bellidir: Doymak bilmeyen dağıtım firmalarını beslemek yerine, dağıtım işini yeniden devletleştirmek" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren Kılıç, şunları söyledi:

"Trump sadece Siyonist katil Netanyahu'nun dostudur, bizim değil"

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yorum ve yaklaşımlarını irrasyonel ve rahatsız edici buluyoruz. Rahip Brunson hatırlatmasını ise ayrıca tehditkar ve küstahça yaklaşım olarak görüyoruz. Türkiye, ABD'nin Büyük İsrail Projesi'ne destek vermeyecek, bunun gibi açık ve örtülü tehditlere teslim olmayacaktır.  Amerika'nın elma şekeri Siyonistler için şeker, bizim için zehirdir. Gazze'yi işgal planına Türkiye'yi de dahil etme hevesi Trump'ın kursağında kalacaktır. Gazze Şeridi, Trump'ın dediği gibi değerli bir gayrimenkul değil, Filistinliler'in öz yurdudur. Trump'ın havuçları İsrail'e, sopası İslam alemine. Altını çizerek söylüyorum; Trump sadece Siyonist katil Netanyahu'nun dostudur, bizim değil."

"Rum tarafında Türk büyükelçilikleri yükseliyor"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne, Kazakistan ve Türkmenistan'ın büyükelçilik açmasına tepki gösteren Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bir diplomatik sorun; Güney Kıbrıs'a açılan büyükelçilikler. Kazakistan, Rum Kesimi'ne büyükelçilik açtı, büyükelçi atadı. Türkiye'den çıt çıkmadı. Türkmenistan, Rum Kesimi'ne büyükelçilik açtı, büyükelçi atadı. Türkiye'den çıt çıkmadı. Nerede bizim Aksakallılar? Nerede Türk Devletler Topluluğu? Göz bebeğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye dışında bir tek Türk Devleti temsilcilik açmamışken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bu ilgi neyin nesi?  Bu yaşananlar; Kıbrıs Fatihi Necmettin Erbakan hocamızın da dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'in de, KKTC'nin kurucu iradesi merhum Rauf Denktaş'ın da kemiklerini sızlatıyor. Türk tarafında İsrail firmalarınca onlarca gayrimenkul projesinde, binlerce konut üretilirken, Rum tarafında Türk büyükelçilikleri yükseliyor. Ada'da neler oluyor? Türkiye durumun farkında mı? Tepki göstermeyecek miyiz? Türk Devletler Topluluğu'nu harekete geçirmeyecek miyiz? Ey Aksakallılar Konseyi neredesiniz?"

"Devletleştirin elektrik dağıtım ağlarını, bitsin bu zamlar"

Elektrik fiyatlarına yapılan son zamma da tepki gösteren Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada zam yağmuru da devam ediyor. Elektrik fiyatlarına konutlar için yüzde 25, doğalgaza sanayi sektöründe yüzde 20 zam geldi.  1 Şubat sonrası için 5 bin kwh üzeri yıllık tüketimden sübvansiyonun kaldırılması yüzde 150 fiyat artılına tekabül ediyor.  Şimdi de ayrıca yüzde 25 zam.  Millet olarak ya karanlıkta kalacağız ya da bir avuç imtiyazlı holdingin elektrik dağıtım firmalarına çalışacağız. Yıllardır, devlet, bu dağıtım firmalarının sözde zararlarını sübvanse ediyor. Devlet de millet de dağıtım kartellerine çalışıyor. Yapılması gereken bellidir: Doymak bilmeyen dağıtım firmalarını beslemek yerine, dağıtım işini yeniden devletleştirmek.  Dağıtım devletteyken elektriğe zam yapılmayan yılları yaşadık. Dağıtım ağları özelleşti, elektrik zamlarına yetişmek imkansız hale geldi.  Devletleştirin elektrik dağıtım ağlarını, bitsin bu zamlar, sübvansiyonlar."

Kılıç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara karşı başlattığı boykot uygulamasını yanlış bulduklarını söyledi.

" DEM Parti, AK Parti görüşmesi artık yapılmalıdır, zamanı gelmiş ve geçen bir görüşmedir"

Bir gezetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Heyeti'nin bu hafta içi görüşeceğinin öngörüldüğü ve Yeniden Refah Partisi'nin bu görüşmeye nasıl baktığı sorması üzerine Suat  Kılıç, şunları kaydetti:

"DEM Parti, AK Parti görüşmesi artık yapılmalıdır, zamanı gelmiş ve geçen bir görüşmedir. Gölge boksuna artık son verilmelidir. İmralı sürecinin hükümet neresindedir? Sayın Cumhurbaşkanı bu sürecin neresindedir? Ne ölçüde destek vermektedir? Bunu artık toplum olarak görmek mecburiyetindeyiz. Vekaletler yoluyla yürütüldü bu zamana kadar görüşmeler, toplumu, kamuoyunu DEM Partililer bilgilendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı artık muhatap alsın, görüşsün, tavrını ortaya koysun, ne olacaksa olsun. Terörsüz Türkiye'yi kim desteklemez? Terörsüz Türkiye'yi tabii ki biz de destekliyoruz ama terörsüz Türkiye'nin maliyeti ne olacak? PKK biterken PYD- YPG bitecek mi? Yoksa bize PKK bitti havucu uzatılırken öte yandan Suriye ordusu YPG'nin silahlı unsurlarına mı teslim edilecek? Biz terör örgütü bitti diye sevinirken yanı başımızda, komşumuz Suriye topraklarında bir terör devletiyle karşı karşıya mı kalacağız? DEM Partililer şartlar öne sürmeye devam ediyor, 'Süreç kısır kaldı, ilerlemedi, bir şey doğurmadı' diyor. Demek ki bir beklentileri var, bir doğum bekliyorlar. Bekledikleri doğum nedir? Sancısı ne şekilde ve kimler tarafından çekilecektir? Bunu görmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'yla DEM Partililer görüşsün, kanaatler ortaya konulsun. PYD bu işin neresinde, YPG bu işin neresinde, PKK bu işin neresinde, Öcalan bu işin neresinde herkes göreceğini görsün. DEM Partililerle bu sürecin bir adım daha ileri gitmesi mümkün değildir. Devlet bu işin neresinde? Biz bunu görmek istiyoruz. ve bundan sonra DEM Parti ile değil, devletle bu konuda muhatap olmak istiyoruz. Eğer bir süreç yaşanacaksa devlet bu sürecin merkezinde olmak zorundadır ve elini açık tutmak mecburiyetindedir. Devletin elinde ne var? Bunu görmeliyiz."

"Özel de 'cunta' ve 'cunta  başı' demiş olduğundan dolayı pişmanlık duymaktadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hükümete "cunta", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "cunta başı" söylemlerini nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Suat Kılıç, "Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu hükümete 'cunta', cumhurbaşkanına 'cunta başı' şeklindeki açıklamaları abartılı yaklaşımlar olarak değerlendiriyoruz. Evet Türkiye'de bugün adalet rayından yer yer çıkmıştır. Yargıda adaletsizlikler yaşanmaktadır. Hep söylüyoruz, 'Adalet mülkün temelidir.' Mülkten kasıt devlettir. Yargısı bağımsız olmadıkça ve adalet herkes için eşit koşullarda çalışmadıkça devletin temellerinin sarsılması kaçınılmazdır. Ama hal böyleyken seçilmiş bir hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki demokratik meşruiyete rağmen 'cunta' demeyi doğru bulmuyoruz. Bu abartılı bir yaklaşımdır. Öyle zannediyorum ki Sayın Özel de 'cunta' ve 'cunta  başı' demiş olduğundan dolayı pişmanlık duymaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suat Kılıç: 'Millet Olarak ya Karanlıkta Kalacağız ya da Bir Avuç İmtiyazlı Holdingin Elektrik Dağıtım Firmalarına Çalışacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suat Kılıç: "Millet Olarak ya Karanlıkta Kalacağız ya da Bir Avuç İmtiyazlı Holdingin Elektrik Dağıtım Firmalarına Çalışacağız" - Son Dakika
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