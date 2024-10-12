Suat Yılmaz'dan Aronya Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Suat Yılmaz'dan Aronya Yetiştiriciliği

Suat Yılmaz\'dan Aronya Yetiştiriciliği

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde öğretmen Suat Yılmaz, engebeli arazide aronya bitkisi yetiştiriyor.

12.10.2024 12:49
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sınıf öğretmeni Suat Yılmaz, atıl durumdaki engebeli arazisini aronya bitkisi yetiştirerek değerlendirdi.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan, merkeze 120 kilometre uzaktaki 12 bin nüfuslu Çüngüş'te dağlık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle meyve ve sebze yetiştiriciliği ön plana çıkıyor.

İlçede yaşayan sınıf öğretmeni Suat Yılmaz da dağların arasındaki ailesine ait engebeli araziyi değerlendirmek ve çiftçilerine örnek olmak için harekete geçti.

Yılmaz, yetiştiricilik için birim alandan maksimum verim alabilmek ve en yüksek getiriyi sağlamak için tıbbi aromatik bitkilerden yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronya meyvesini seçti.

İlçede 6 dönüm araziye 1250 fidan diken Yılmaz ve ailesi, hasadına başladıkları aronyayı sosyal medya üzerinden ve marketler aracılığıyla satıyor.

"Bu seneki talep oldukça iyi"

Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıl ilk kez hasat yaptıklarını, ilk yıl olduğu için az verim aldıklarını belirterek, bu yıl verimin 3-4 kat artığını anlattı.

Küçük bir alanda maksimum ekonomik kazanç elde etmek için bu bitkiye yöneldiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çünkü dönüm başına hemen hemen en yüksek kazanç getirisi olan meyvelerden biri. Aronyayı çevremizde tanıtmak istiyoruz. Perakende olarak satmak istiyoruz. Meyve yeni olduğu için ortalama bu yılki ürün beklentimiz 700 kilogram civarında. Tanıtımını yapıyoruz. Tanıttıkça insanların ilgisi de artmaya başlıyor ve talep görüyor. Bu seneki talep oldukça iyi."

"Raf ömrü çok uzun"

Aronyanın özellikle pastacılık, dondurma imalatı, gıda takviyesi ürünleri, ilaç sanayi gibi alanlarda kullanıldığını belirten Yılmaz, aronyadan reçel, marmelat ve sirke de yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz, "Daha çok taze olarak tüketilmesinden yanayız. Raf ömrü çok uzun. Dolapta 5-6 ay tazeliğini koruyabilir. Derin dondurucudaysa bir yıl boyunca hiçbir etkisini kaybetmeden kalabilir." dedi.

Aronyanın tüm arazilerde yetişebildiğine, sıfırın altında 25 dereceye kadar dayanma gücünün bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, bakımında çok işçilik isteyen bir meyve olmadığını ama toplama kısmının emek istediğini kaydetti.

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de ilçede tarımsal faaliyet olarak meyvecilik ve sebze yetiştiriciliği yapıldığını anlatarak, zor arazi koşullarında üretim yapmak için enerji harcayan çiftçilerin yanında olmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çiftçilere pazar bulma konusunda da yardımcı olduklarını ifade eden Akmeşe, "Çiftçimiz, tıbbi ve aromatik tür olarak aronya yetiştirmekte. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Bu bitkinin de bölgemizde yetiştirilmesi hem ilçemizin adının duyulması hem de ekonomisine katkı sunması açısından da çok doğru bir karar. Bu ürünün pazara ulaşmasında çiftçimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suat Yılmaz'dan Aronya Yetiştiriciliği - Son Dakika

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