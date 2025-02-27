Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi Düştü - Son Dakika
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Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi Düştü

TÜİK verilerine göre, şubat ayındaki ekonomik güven endeksi ocak'a göre yüzde 0,5 azaldı.

27.02.2025 11:46
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında 99,7 olan endeks,  şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2 oldu.

TÜİK, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini çıkladı. Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında yükselerek 102,8 değerini aldı. Ayrıca hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 olurken; perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 oranında gerileyerek 89,3 değerini aldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi Düştü - Son Dakika

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