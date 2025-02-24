Şubat'ta Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişti

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında, bir önceki aya göre güven endeksinin, hizmet sektöründe yüzde 1,9, inşaat sektöründe yüzde 2,7 azaldığını, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1,6 arttığını açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 ve inşaat sektöründe yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 oldu.

Güven endeksleri 0-200 aralığında ölçülüyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.