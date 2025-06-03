SUBÜ 2 Milyon Bitki Üretiyor - Son Dakika
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SUBÜ 2 Milyon Bitki Üretiyor

03.06.2025 20:36
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Prof. Dr. Sarıbıyık, SUBÜ'nün bir yılda 2 milyon bitki ürettiğini açıkladı; uygulamalı eğitime vurgu yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitede 1 yılda yaklaşık 2 milyon bitki üretebildiklerini açıkladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, televizyon programına katılan Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık, üniversitenin eğitim vizyonu, projeleri, ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı eğitime önem verdiklerini vurgulayan Sarıbıyık, üniversitenin Sakarya'nın sanayi, tarım, turizm ve spor gibi alanlardaki zengin yapısını dikkate alarak tasarlandığını ve tüm programlarda öğrencileri bir dönem tam zamanlı iş yerine gönderdiklerini kaydetti.

Ziraat Fakültesinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Sarıbıyık, Doku Kültürü Laboratuvarında tek bir hücreden yılda 2 milyon bitki üretebildiklerini belirtti.

Sarıbıyık, ayrıca fındık üretimini verimli hale getiren "Fındık Klon Seleksiyonu" ve "Tozlayıcı Çeşit Geliştirme" projelerinin de Sakarya Ticaret Borsası ile yürütüldüğünü aktardı.

Ortaokul öğrencilerinden "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği

Kaynarca Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, Türkçeye katkı sunan sanatçıların anıldığı "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından Barış Manço ve Aşık Veysel canlandırmaları yapıldı, Karagöz ve Hacivat orta oyunu sergilendi, bağlama eşliğinde Neşet Ertaş'a ait türküler seslendirildi.

Öğrenciler, ardından Türk deyim ve atasözlerini içeren drama gösterileri sundu, yazdıkları şiirleri okudu.

Okul müdürü Mehmet Ece, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerlerinden biri olan kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilere Türkçe'nin zengin bir dil olduğunu fark ettirmenin ve bu konuda bilinci artırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu aktaran Ece, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Serdivan'da bayram denetimleri

Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan pastane ve tatlıcıları denetledi.

Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat tarifeleri ve ruhsat uygunlukları denetlendi.

Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarı ve işlemler yapıldı.

Ekiplerin denetimlerini bayram boyunca da sürdüreceği belirtilirken, vatandaşların uygunsuz gördükleri durumları "444 54 50" numaralı hattı arayarak bilgi verebilecekleri aktarıldı.

Hendek Belediye Başkanı Püsküllü, muhtarlarla bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de katıldığı programda yürütülen yol çalışmaları, Uzuncaorman Mahallesi'nde devam eden doğal gaz altyapı çalışması gibi konular ele alındı.

Sapanca'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı

Sapanca Belediyesi, doğaya ve yeşile olan duyarlılığı artırmak ve vatandaşların kendi doğal ürünlerini yetiştirmelerini desteklemek amacıyla Sapanca kapalı pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı.

Kaynak: AA

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