SUBÜ, YKS yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
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SUBÜ, YKS yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. SUBÜ'nün YÖK'ün dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan 10 programı da tamamen doldu. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin ilerleyen süreçte tam doluluğun yanı sıra sıralamalarının da yükseldiğini belirtti.

15.08.2024 19:50
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ'nün Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan 10 programı da tamamen doldu.

Böylelikle SUBÜ'nün 89 ön lisans programına 4 bin 580 öğrenci, 26 lisans bölümüne 1233 öğrenci olmak üzere toplamda 5 bin 813 öğrenci yerleşmiş oldu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, istişare kültürüyle hareket ettiklerini, teveccüh görmekten mutlu olduklarını belirtti.

Güncel, uygulamalı, uluslararasılaşmaya önem veren, iş dünyasıyla sürekli temas halinde olmayı ve gelişmeyi önemseyen eğitim anlayışlarının örnek hale geldiğini aktaran Sarıbıyık, "İlerleyen süreçte tam doluluğun yanı sıra sıralamalarımızın da yükseldiğini göreceğimize inanıyorum. Ülkemize katkı sağlamak ve nitelikli insanlar yetiştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SUBÜ, YKS yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

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