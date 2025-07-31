Suç Örgütü Soruşturmada Serbest Bırakıldı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Çiğdem Yankılıç Kangal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı iddiasına ilişkin "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan gözaltına alınan Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Kangal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kangal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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