Suçatı Şelalesi'nde Buz Şöleni

Sivas'ın saklı güzelliği Suçatı Şelalesi'nde 65 metrelik buz sarkıtı oluştu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 65 metrelik yüksekliği ile dikkat çeken Suçatı Şelalesi, soğuk havanın etkisi ile buz tuttu. Şelalede oluşan buz sarkıtı, görsel şölen sundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık 100 yıldır tarımsal sulamaya hasret kalan bölgede yapılan sulama projesi ile yaklaşık 400 hektarlık tarım alanı suya kavuşmuştu. Projesi çerçevesinde 65 metre yükseklikten dökülen sulama suyu, şelale oluşturdu. Türkiye'nin en uzun şelalelerinden birisi olan Suçatı Şelalesi, bölgenin yeni gözdesi oldu. Turkuaz suyu ile yaz aylarındaki eşsiz bir görsel sunan şelale, kış aylarında da soğuk havanın etkisi ile dondu. 65 metre yükseklikten dökülen suların donmasıyla kartpostallık bir manzara oluşturan şelale, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.