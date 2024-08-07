Sudan'da 26 Milyon İnsan Akut Açlık Çekiyor - Son Dakika
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Sudan'da 26 Milyon İnsan Akut Açlık Çekiyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'da 26 milyon insanın akut açlık çektiğini ve 10 milyon insanın şiddet, açlık ve yoksunluk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

07.08.2024 13:18
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PORT Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'da 26 milyon insanın akut açlık çektiğini ve 10 milyon insanın şiddet, açlık ve yoksunluk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ve Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Stephen Omollo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Sudan'daki insani durum ile ilgili brifing verdi.

Sudan'da 26 milyon insanın akut açlık çektiğini ve 10 milyon insanın şiddet, açlık ve yoksunluk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Wosornu, (Ordu ile 16 aydır çatışan) Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 25 Haziran'da Sinnar eyaletine ilerlemesinin yaklaşık 726 bin insanın yerinden edilmesine sebep olduğunu hatırlattı.

"Kıtlık meydana geldiğinde bu, uluslararası toplumun başarısız olduğu anlamına geliyor"

Ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'deki Zamzam Mülteci Kampı'nda yaşanan kıtlıkla ilgili Wosornu, "Kıtlık meydana geldiğinde bu, çok geç kaldığımız, yeterince şey yapmadığımız, bizim ve uluslararası toplumun başarısız olduğu anlamına geliyor." dedi.

Wosornu, temel ilaçlar, gıda ve hijyen malzemeleri gibi hayat kurtaran malzemelerin, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde yüklenip kampa gönderilmeye hazır olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca yardım malzemelerinin Çad'ın doğusunda da hazır bulunduğunu ifade eden Wosornu, şiddetli yağmurların, Çad ile Darfur arasında insani yardım kuruluşlarının kullanımına açılan tek sınır kapısı Tina'yı sular altında bıraktığını aktardı.

Wosornu, kıtlıkla mücadele için 4 ana unsurun, çatışmanın durdurulması, tarafların uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Sudan üzerinden mümkün olan tüm yollardan hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması ve Sudan için daha fazla kaynak ayrılması olduğunu vurguladı.

Sudan'daki krizin, "bölgeyi istikrarsızlaştırma tehdidini oluşturacak" sonuçları konusunda uyarı

Dünya WFP İcra Direktörü Yardımcısı Stephen Omollo da "Sudan'daki bu insani krizin, gerekli siyasi ve diplomatik ilgiyi görememesi durumunda, daha geniş bölgeyi istikrarsızlaştırma tehdidini oluşturacak daha geniş sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

"Kıtlığın doğrulanması, uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyi üyeleri için bir alarm zili olmalı." diyen Omollo, çatışma taraflarının, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmediğini dile getirdi.

Omollo, çatışmanın, her iki tarafın "yardımların çatışma hatları üzerinden geçmesi taleplerini" onay konusunda engellediğini ve bunun ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardım miktarını ciddi şekilde sınırladığını belirtti.

"Çalışmalarımızı etkili bir şekilde yürütebilmemiz için Güvenlik Konseyinin desteğine ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Omollo, "Devam eden kıtlığı durdurmak artık siyasi irade ve liderlik gerektiriyor ve WFP, Güvenlik Konseyi'ni bunu sağlamaya çağırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da 26 Milyon İnsan Akut Açlık Çekiyor - Son Dakika

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