Sudan'da Açlıkla Mücadele: 7 Milyona Ulaşıldı - Son Dakika
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Sudan'da Açlıkla Mücadele: 7 Milyona Ulaşıldı

WFP, Sudan'da 7 milyon insana gıda yardımı ulaştırdı, 8 milyon daha hedefleniyor.

26.11.2024 15:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, iç savaşın yaşandığı Sudan'da bu yıl şu ana kadar 7 milyon kişiye ulaştıklarını ancak yıl sonuna kadar en şiddetli açlık yaşayan 8 milyondan fazla kişiye destek olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kinzli, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

WFP yardım tırlarının Kuzey Darfur'da bulunan ve bu yılın başlarında kıtlık yaşandığının doğrulandığı Zamzam Mülteci Kampı'na aylar sonra ilk kez ulaştığını söyleyen Kinzli, "Bu tırlar 12 bin kişiye acil gıda yardımı taşıyordu. WFP, Sudan'daki tüm izole çatışma bölgelerine ulaşmak için çabalıyor. Bunlar, açlığın en yüksek ve erişimin en zor olduğu bölgeler." dedi.

Kinzli, bu yardım konvoyundaki yardım miktarının ihtiyaçlarla karşılaştırıldığında "okyanusta bir damla" olduğunu belirterek, bu kamyonların, aylardır yardımdan mahrum kalarak kıtlıkla mücadele eden kamptaki insanlara umut olduğunu aktardı.

WFP'nin gıda yardımı taşıyan 700'den fazla kamyonunun halihazırda Sudan genelindeki insanlara yardım için yollarda olduğunu vurgulayan Kinzli, "Bu, kıtlıkla karşı karşıya olan veya kıtlık riski altında olan 14 bölgeyi kapsıyor, ülkenin en muhtaç ve izole çatışma bölgelerindeki milyonlarca insana ulaşma çabasının bir parçası. Toplamda, kamyonlar yaklaşık 17 bin 500 ton gıda yardımı taşıyacak ve bu da 1,5 milyon kişinin bir ay boyunca beslenmesine yetecek. WFP, bu yıl Sudan'da toplamda 7 milyondan fazla insana ulaştı ve 2024 yılı sonuna kadar en şiddetli açlık çeken 8 milyondan fazla kişiye destek olmayı hedefliyor." diye konuştu.

Kinzli, çatışmanın tüm tarafları, milisler ve silahlı gruplar veya kabilelerin bu konvoyların güvenli bir şekilde geçmesine izin vermesi gerektiğinin altını çizerek, güvenli geçiş ve sınırsız erişimin, WFP'nin Zamzam Mülteci Kampı'ndaki kıtlığı durdurabilmesi ve diğer bölgelere yayılmasını önleyebilmesi için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Açlıkla Mücadele: 7 Milyona Ulaşıldı - Son Dakika

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