Sudan'da çatışmalar çocukların eğitimine engel oluyor

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HARTUM, 3 Haziran (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Sudan'ın Omdurman şehrinde bir cami avlusunda ders gören Sudanlı öğrenciler görülüyor, 2 Haziran 2024.

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında devam eden çatışma, Sudanlı çocukları çeşitli şiddet türlerine maruz bıraktı. Travma yaşayan çocuklar evlerinden ve eğitimlerinden mahrum kaldı.

BM Çocuk Fonu'na göre Sudan'da okul çağındaki 19 milyon çocuğun yüzde 90'ından fazlasının örgün eğitime erişimi yok ve bu durum kuşaklar arası bir krize yol açabilir. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)