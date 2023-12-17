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Sudan'da çatışmalar devam ediyor

Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaleti valiliği, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolü ele geçirmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Çatışmalar sonucu binlerce kişi öldü ve milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan\'da çatışmalar devam ediyor
17.12.2023 - 02:49,
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PORT Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaleti valiliği, nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), Cezira eyaleti ile Gadarif eyaleti arasındaki yolda kontrolü ele geçirmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, acil durum ve kamu güvenliği kanunu uyarınca ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, ikinci bir emre kadar eyalette 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkılması, gösteri ve yürüyüş yapılması ile iş yerlerinin açılması yasaklandı.

Sudan ordusu ile HDK arasında 15 Aralık sabahı ülkenin orta kesimindeki Vad Medeni kentinin kuzey kırsalında başlayan şiddetli çatışmaların ardından Cezira eyaletinde de OHAL ilan edilmiş ve 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimindeki başkent Hartum ve Cezira eyaletlerinin yanı sıra batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
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