Sudan\'da Çocuklar İçin Zorlu Çatışma

PORT SUDAN, 2 Haziran (Xinhua) -- Sudan'da çatışmalar üçüncü yılına girerken, hayatları, eğitimleri ve geleceğe dair umutları pamuk ipliğine bağlı olan çocuklar ağır bir bedel ödemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 15 Nisan'da yayımlanan rapora göre Sudan'da insani yardıma muhtaç çocuk sayısı 2023'ün başlarında 7,8 milyon iken 2025'te iki katına yükselerek 15 milyonu aştı.

Sudan Ulusal Çocuk Refahı Konseyi Genel Sekreteri Abdülkadir Abdullah Abu, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Savaş ve savaşın yıkıcı etkisi nedeniyle 17 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor" dedi.

Abu, "Milyonlarca çocuk eğitim ve barınmadan mahrum, diğerleriyle yerinden edilmiş durumda ve mülteci olarak yaşıyor" diye ekledi.

Abu, Sudan'da yaklaşık 8 milyon çocuğun yerinden edildiği ve 1,5 milyon çocuğun da mülteci olarak göç ettiği tahmininde bulundu.

UNICEF'e göre Sudan, dünyada en fazla çocuğun yerinden edilme kriziyle boğuştuğu ve 24 milyon gencin geleceğinin riske atıldığı yer olarak öne çıkıyor.