Sudan'da Çocuklar Risk Altında

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PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın batısındaki Faşir kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zemzem Mülteci Kampı'nda artan çatışmalar nedeniyle yüz binlerce çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF'in X platformundaki paylaşımında, "Kuzey Darfur'da Faşir'deki Zemzem Mülteci Kampı'nda ve çevresinde çatışmalar tırmanırken yüz binlerce çocuk risk altında." ifadesi kullanıldı.

Sudan ordusu, yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Zemzem kampına yönelik saldırısının püskürtüldüğünü bildirdi.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir de "Silahsız sivillere yönelik ihlallerini sürdüren isyancı HDK milisleri, Darfur'daki mülteci kamplarına yönelik saldırılarını artırdı. Bunlar arasında Zemzem Mülteci Kampı da yer alıyor." ifadesini kullandı.

Sudan hükümeti olarak, Zemzem Mülteci Kampı'nda ve diğer yerlerde tekrarlanan yakma ve mülkün tahrip edilmesi gibi trajik olayları, acil koruma ve yardıma ihtiyaç duyan masum sivillerin acısını daha da artıran olayları şiddetle kınadıklarını belirten İaysir, şunları kaydetti:

"Bu iğrenç uygulamalar, insan haklarının açık bir ihlalini teşkil ediyor ve sorumlular hesap vermeli. İsyancı HDK milisleri ayrıca yerinden edilmiş kişilerin güvenliğini ve insan onurunu tehdit eden bu tür eylemleri suç sayan uluslararası insancıl hukuka göre bir terör örgütü olarak sınıflandırılmalıdır."

İaysir, Sudan hükümetinin, HDK'nin bu "iğrenç" uygulamalarına ilişkin uluslararası sessizliğe "şaşırdığını" ifade ederek uluslararası toplumu ve insani yardım örgütlerini bu "ciddi ihlallerin giderilmesinde sorumluluk üstlenmeye" çağırdı.