Sudan'da HDK Saldırısında 33 Sivil Öldü

PORT Sudan ordusu, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen topçu saldırısında 33 sivilin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sudan ordusunun 6. Piyade Tümeni'nden yapılan yazılı açıklamada, HDK'nin dün akşam saatlerine kadar Faşir'e ayrım gözetmeksizin topçu ateşi açtığı aktarıldı.

Saldırı sonucunda 33 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, onlarca kişinin yaralandığı ve tedavi için kentteki hastanelere ve sağlık merkezlerine kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ordu güçlerinin topçu atışlarına güçlü bir şekilde karşılık verdiği ve bunun üzerine HDK'nin atışlarını durdurmak zorunda kaldığı" kaydedildi.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.