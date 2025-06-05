Sudan'da Kamp İçine Saldırı: 14 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da Kamp İçine Saldırı: 14 Ölü

05.06.2025 12:37
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Kuzey Darfur'daki mülteci kampındaki pazara yapılan topçu saldırısında en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

HARTUM, 5 Haziran (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi El Faşir'de paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampın içindeki pazara yönelik topçu saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Darfur Eyaleti Sağlık Genel Müdürü İbrahim Hatir, çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin bugün Ebu Şuk Mülteci Kampı'ndaki kalabalık bir pazarı bombalaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı" dedi.

Öte yandan Ebu Şuk Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Acil Yardım Odası adlı gönüllüler grubu da çarşamba günü yaptığı kısa açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kamp içindeki Nyala Pazarı'nı hedef alan ağır topçu saldırısında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve pek çok kişinin yaralandığını doğruladı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ve müttefikleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 10 Mayıs 2024'ten bu yana El Faşir'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

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