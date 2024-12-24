Sudan'da Kıtlık Tehlikesi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Sudan'da yaşanan "kıtlık ve açlığa" dikkati çekerek, üzüntüsünü belirtti.

Fletcher, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Afrika ülkesi Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar dolayısıyla artıştaki kıtlık ve açlık nedeniyle "milyonlarca hayatın" tehlikede olduğuna işaret etti.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Sudan'daki kıtlık ve açlıkla ilgili raporuna yer veren Fletcher, "Kıtlık yayılıyor. Çatışma tırmanıyor. Milyonlarca hayat tehlikede." ifadesini kullandı.

"IPC'nin Sudan hakkındaki son raporunun bulgularından derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadesiyle duygularını paylaşan BM Koordinatörü, bu insani felaketin sebebi olarak gösterdiği şiddet olaylarının "durması gerektiğini" vurguladı.

IPC raporunda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinin olduğu ve 24,6 milyon kişinin (nüfusun neredeyse yarısı) gıda güvensizliği yaşadığı belirtilmişti.

Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edilmişti.

Kıtlığa neden olarak, kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmişti.