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Sudan'da OHAL ilan edildi

Sudan'ın bazı eyaletleri, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü hal ilan etti. Güvenlik tedbirleri alınırken, HDK'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sudan\'da OHAL ilan edildi
19.12.2023 - 00:13,
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PORT Sudan'ın orta, güney, kuzey ve doğusundaki bazı eyaletler, nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) yayılmasını engellemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede 7 eyalet, HDK güçlerinin cuma sabahı Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni kentine saldırması sonrası, HDK'nin yayılmasını önlemek için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Cezira, Sinnar, Kuzey, Gadarif, Beyaz Nil, Nil Nehri ve Kızıldeniz eyaletleri, HDK güçlerinin yayılmasını engellemek için OHAL ilan etti.

Ohal kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı, toplu faaliyetlerin, ruhsatsız motor ve araç kullanımının yasaklanması, belirli saatlerde iş yerlerinin kapatılması gibi çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.

Sudan Tribune haber sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Sudan'ın geçici idari başkenti Port Sudan'daki güvenlik ve askeri istihbarat servisleri HDK'yle bağlantılı oldukları gerekçesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Beyaz Nil Eyaleti'nin Duveym şehrindeki çarşıda da çok sayıda kişi benzer sebeple gözaltına alındı.

HDK, Vad Medeni kentine girdiğini iddia etti

HDK'ye yakın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar ve paylaşılan görüntülerde, HDK güçlerinin Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni kentine girdiği ileri sürüldü.

Görgü tanıkları, HDK güçlerinin kentte kontrol noktaları oluşturduğunu, ev ve iş yerlerinde yağma ve tecavüz olayları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Aralık sabahı ülkenin orta kesimindeki Vad Medeni kentinin kuzey kırsalında başlayan şiddetli çatışmaların ardından Cezira eyaletinde OHAL ilan edilmiş ve yerel saatle 18.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

Ordu, kente saldıran tüm HDK mensuplarının etkisiz hale getirildiğini ve kente girişlerinin engellendiğini bildirmişti.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kanlı iç savaşın 9. ayına girdiği Sudan'da ülkenin kalbi olarak nitelendirilen stratejik Vad Medeni kentinin düştüğü iddiaları; çatışmaların, başkentten kaçan milyonlarca yerinden edilmiş sivilin barındığı orta, doğu ve güneydeki eyaletlere yayılacağına dair güçlü endişeler doğuruyor.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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