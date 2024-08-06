Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller: 11 Ölü, 60 Yaralı

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PORT Sudan'ın kuzeyindeki Ebu Hamad şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve meydana gelen seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, aşırı yağış ve seller, Ebu Hamad şehrini ve civar köyleri vurarak evlerin çökmesine neden oldu. Evlerin enkazında kalan ve afette kaybolan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etkili olan şiddetli yağış ve sellerde, 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı.

Sağanağın bölgeye ulaşımı zorlaştırması nedeniyle hasar tam olarak belirlenemedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de yaptığı açıklamada, bugün ve dün Nil Nehri kıyısındaki Ebu Hamad şehrinin tamamında etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin 86 ailenin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.

Açıklamada, 86 evin tamamen yıkıldığı, 20 evin ise kısmen hasar gördüğü, siviller arasında can kayıpları ve yaralanmalar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün de haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde yaşanan sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.