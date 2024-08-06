Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller: 11 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller: 11 Ölü, 60 Yaralı

PORT Sudan'ın kuzeyindeki Ebu Hamad şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve meydana gelen seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı. Evlerin çökmesi sonucu kaybolan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise 86 ailenin yerinden edildiğini bildirdi.

06.08.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Sudan'ın kuzeyindeki Ebu Hamad şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve meydana gelen seller nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, aşırı yağış ve seller, Ebu Hamad şehrini ve civar köyleri vurarak evlerin çökmesine neden oldu. Evlerin enkazında kalan ve afette kaybolan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etkili olan şiddetli yağış ve sellerde, 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı.

Sağanağın bölgeye ulaşımı zorlaştırması nedeniyle hasar tam olarak belirlenemedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de yaptığı açıklamada, bugün ve dün Nil Nehri kıyısındaki Ebu Hamad şehrinin tamamında etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin 86 ailenin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.

Açıklamada, 86 evin tamamen yıkıldığı, 20 evin ise kısmen hasar gördüğü, siviller arasında can kayıpları ve yaralanmalar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün de haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde yaşanan sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kaynak: AA

sudan, Uluslararası, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller: 11 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller: 11 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement