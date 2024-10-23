Sudan'daki Çatışmalarda 8 Kişi Öldü

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PORT Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde ordu ile 18 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği saldırılar sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezira'daki Rifaa Şehri Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, "HDK, Cezira eyaletinin doğusundaki köylerde suçlarını sürdürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin Cezira'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Son üç günde Sudan ordusu ve HDK arasında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

350 aile yerinden edildi

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik endişeleri ve Sudan ordusu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Cezira'nın doğusundaki köylerden 350 ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 17 aydan uzun süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.