Sudan'daki Kriz: Türk Kızılay ile İşbirliği - Son Dakika
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Sudan'daki Kriz: Türk Kızılay ile İşbirliği

Sudan\'daki Kriz: Türk Kızılay ile İşbirliği

Sudan Kızılay Genel Sekreteri, Türk Kızılay ile işbirliği sayesinde insani krize karşı mücadele ettiklerini belirtti.

18.04.2025 11:12
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Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ayda Seyyid Abdullah, Sudan'da 2 yıl önce başlayan çatışmalar sonrası Türk Kızılay ile çok iyi işbirliği yaptıklarını ve Türkiye'deki diğer insani yardım kuruluşlarının da kendilerine destek olduğunu bildirdi.

Abdullah, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de, Nisan 2023'ten bu yana çatışmaların ve büyük bir insani krizin yaşandığı Sudan'daki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sudan Kızılay'ının, ülkenin 18 eyaletinde de görev yaptığına işaret eden Abdullah, Darfur eyaletinde de 5 şubelerinin bulunduğunu, burada eğitimli ve her alanda hizmet vermek isteyen personelin çalıştığını söyledi.

Abdullah, "Ulusal bir topluluk olarak (çatışmanın) iki taraftan da saygı görüyoruz. Hala işimizi çok iyi yapıyoruz. Sudan'ın 18 eyaletinde hizmet veriyoruz." dedi.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 13 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve bazılarının ise diğer ülkelere geçtiğini vurgulayan Abdullah, Sudan Kızılay'ı olarak yerinden edilenlerin kaldığı kamplarında yaşayanlara gıda, yiyecek, su, psikolojik ve ruh sağlığı desteği sağladıklarını bildirdi.

Abdullah, Sudan'ın Faşir kenti yakınlarındaki Zamzam Mülteci Kampı'nda da kliniklerinin olduğunu, ilk yardım eğitimi veren ve ilk yardım faaliyeti yapan gönüllülerinin bulunduğuna işaret etti.

Zamzam Mülteci Kampı'nda yemek servisi yapan personelin bulunduğuna değinen Abdullah, buraya geçen hafta yapılan saldırının ardından yerinden edilen kişilerin tahliyesine yardımcı olduklarını ve gerekli destekleri sağladıklarını kaydetti.

"Sudan'ı ve Sudan'da gerçekten desteğe ihtiyaç duyan insanlar olduğunu hatırlatmak istiyorum"

Abdullah, Sudan Kızılay'ı gönüllü personelinin korunması için herhangi bir garantilerinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sudan savaşı hiçbir şeye saygı göstermiyor, uluslararası insani hukuka, ambleme hiçbir şeye. Bu yüzden gönüllüler için gerçekten riskli bir durum. Sudan'daki çatışma başladıktan sonra sadece birkaç ay medyada yer aldı, sonrasında tamamen unutuldu ve ihmal edildi. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Uluslararası insani yardım topluluğundan istediğim şey, Sudan'ı ve Sudan'daki halkı çektiği acıları hatırlamaları. Onların sağlığa ihtiyaçları var. Sağlık tesisimizin yüzde 80'i tamamen yıkıldı. Şu anda su, elektrik yok, Sudan'da 14 gündür elektrik yok. Sadece Sudan'ı ve Sudan'da gerçekten desteğe ihtiyaç duyan insanlar olduğunu hatırlatmak istiyorum."

Sudan'da 2 yıldır devam eden çatışmalarda 25 personel ve gönüllünün hayatını kaybettiğini kaydeden Abdullah, bunların 16'sının görev başında, geri kalanının ise evlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

"Çatışmalardan sonra Türk Kızılay ile çok iyi işbirliği yapıyoruz"

Abdullah, " Hartum'daki binamızdaki çatışmadan önce bir heyetimiz vardı, Türk Kızılay da oradaydı. Türk Kızılay ile çok iyi işbirliği yapıyoruz, savaştan sonra bizimle birlikteler. Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarından iki yardım gemisi bize ulaştı. Bu çok iyi karşılandı ve Sudan'daki 13 eyalete gerçekten hizmet etti. Türk Kızılay'ı her zaman bizimle, tatillerde, bayramlarda, ramazanda her zaman düzenli ziyaret ediyorlar. Onlar gelip dağıtıyorlar, Ramazan'da hep beraber iftar yaptık." diye konuştu.

Sudanlıların 2 yıldır çatışmalar nedeniyle çok acılar çektiğine değinen Abdullah, uluslararası topluma Sudan halkına desteklerini esirgememe ve çatışmaların durdurulması için emek sarf etme çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar 3. yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki çatışmalar, 3. yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık 1 yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

Politika, Kızılay, Sağlık, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki Kriz: Türk Kızılay ile İşbirliği - Son Dakika

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