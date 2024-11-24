Sudan Ordusu Singa'yı Geri Aldı

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PORT SUDAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından kontrol edilen ülkenin iç kesimlerindeki Sinnar eyaletinin başkenti Singa'yı yeniden ele geçirdi.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid Aleisir cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün Singa şehri anavatana geri döndü. Adalet ve hesap verme zamanı gelecek, bu suçlara ortak olan herkes hesap verecek. Suçlular eylemlerinden sorumlu tutulacak" dedi.

Singa'nın kontrolü aylardır Hızlı Destek Kuvvetleri'ndeydi. Sudan ordusu, ekim ayı başından itibaren paramiliter güçleri eyaletten çıkarmak için bölgede Hızlı Destek Kuvvetleri ile çatışıyordu.

Sudan ordusu, Cezire, Beyaz Nil ile Sinnar eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir kavşak noktası olan Cebel Moya bölgesi de dahil olmak üzere El-Dinder ve El-Suki gibi eyaletteki kritik önemdeki şehirleri RSF'den geri almayı başardı.

Sudan, Nisan 2023'ün ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından yapılan son güncellemeye göre, devam eden çatışmalarda 27.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.