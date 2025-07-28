Sudan Yeni Kabinesini Kuruyor

PORT Sudan Başbakanı Kamil İdris, "Umut" adını verdiği yeni kabinesini kurmaya devam ederken 5 bakanın yanı sıra kabinede yer almayan 3 devlet bakanının ismini açıkladı.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre İdris, Kabine İşleri, Enerji, Dijital Dönüşüm ve İletişim, Eğitim ve Vatan Bilinci ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının başına gelecek isimleri belirledi.

İdris ayrıca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği, Maliye ile İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu devlet bakanlarını atadı.

Limya Abülgaffar Halefullah Ahmed Kabine İşleri, el-Mutasım İbrahim Ahmed Enerji, Ahmed ed-Dirdiri Gandur Dijital Dönüşüm ve İletişim, et-Tuhami ez-Zeyin Hacer Eğitim ve Vatan Bilinci, Ahmed Adem Ahmed Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Bununla birlikte kabinede yer almayan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Ömer Muhammed Ahmed Sıddık, Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanlığına Muhammed Nured-Daim Abdurrahim, İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına Süleyma İshak Muhammed getirildi.

İdris, daha önce İçişleri, Savunma, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma, Tarım ve Sulama, Sağlık, Maliye, Federal Yönetim, Adalet, Sanayi ve Ticaret, Din İşleri ve Vakıflar, Hayvancılık ve Balıkçılık, Kültür, Enformasyon ve Turizm, Maden, İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler ile Altyapı ve Ulaştırma bakanlarını açıklamıştı.

Devlet bakanları hariç 22 üyeden oluşması öngörülen "Umut" hükümetinin kalan üyelerinin gelecek günlerde belirlenmesi bekleniyor.