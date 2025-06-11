Sudani: Suriye'nin İstikrarı Irak İçin Önemli

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin istikrarının Irak'ın ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Şeyh Edhem el-Hatib başkanlığındaki Suriye Şii İslami Alimler heyetini Bağdat'ta kabul etti.

Suriye'de uzlaşı ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü yaymayı amaçlayan çabaları desteklediklerini belirten Sudani, sosyal barışın ve istikrarın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Sudani, "Suriye'nin istikrarı Irak'ın ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Tüm Suriyelilerin vatandaşlık ilkesi temelinde bir devletin inşasına katkı sunmasını önemli buluyoruz. Suriye toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her türlü müdahalenin reddedilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.