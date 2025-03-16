Sudani ve Macron'dan Ortadoğu Görüşmesi

BAĞDAT, 16 Mart (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede iki lider, ikili ilişkileri ve Ortadoğu'daki güncel durumu ele aldı.

Sudani'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre iki lider, Macron'un Bağdat'a gerçekleştireceği ziyareti planlamak ve Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nın üçüncü toplantısını düzenleme olasılığını değerlendirmek üzere ortak ekip kurma konusunda mutabakata vardı.

Açıklamaya göre Suriye'deki yeni siyasi sürecin, ülkenin toplumsal çeşitliliğini yansıtması gerektiğini vurgulayan iki lider, terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanı sıra Suriye'de çoğulcu ve kapsayıcı bir siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine de dikkat çekti.

İki lider ayrıca Lübnan'da istikrarın sağlanması, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çabaların artırılması, ateşkesin sürdürülmesi ve ateşkesin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek çatışmaların önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudani, ikili ilişkileri güçlendirmeye ve ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere çeşitli düzeylerde işbirliğini artırmaya kararlı olduklarını yineledi.

Macron ise özellikle terörle mücadele alanında koordinasyon içinde hareket etmek üzere Irak'la çeşitli alanlarda işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.