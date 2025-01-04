Şükran Soner'e Meslek Onur Ödülü - Son Dakika
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Şükran Soner'e Meslek Onur Ödülü

Gazeteciler Cemiyeti 2024 Yılı Meslek Onur Ödülü, Şükran Soner'e 10 Ocak 2025'te verilecek.

04.01.2025 12:14
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(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti 2024 Yılı Meslek Onur Ödülü, gazetecilikte 58 yılı geride bırakan Şükran Soner'e verilecek. Ödül töreni Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak 2025 Cuma günü Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak.

Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl altıncısını sunacağı "Gazeteciler Cemiyeti Meslek Onur Ödülü" için jüri üyeleri kararını verdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 2024 yılı Meslek Onur Ödülü'nün deneyimli gazeteci Şükran Soner'e verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Bilgin açıklamasında, aralarında basın meslek örgütü temsilcileri, deneyimli gazeteciler, akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucularının olduğu pek çok kişiden alınan 2024 Meslek Onur Ödülü aday önerilerinin ödül jürisi tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, Meslek Onur Ödülü'nün önceki yıllarda sırasıyla Altan Öymen, Bekir Coşkun, Hıfzı Topuz, Mustafa İstemi ve Can Pulak'a verildiğini hatırlattı ve şunları vurguladı:

"Meslek Onur Ödülü 2019 yılından bu yana her yıl Cemiyetimiz tarafından, mesleğimizin gelişimine katkılarıyla öne çıkan bir ustaya sunulmaktadır. Gazeteciler Cemiyeti, jürinin hazırlık sürecinde pek çok kurum ve kuruluştan ödüle aday gösterdikleri gazetecileri bildirmesini ister. Bu yıl hem önerilerde hem de jüri üyelerinin değerlendirmelerinde sevgili Şükran Soner'in isminin yer aldığını görmek bizleri çok mutlu etti. Mesleğimize ve ilkelerimize titizlikle bağlı, gazetecilikte en değerli unvanı muhabirlik olarak gören Şükran Soner, hem birikimiyle mesleğin inceliklerini ustalıkla birleştirdi hem de alçak gönüllü bir çalışma arkadaşı olarak Cumhuriyet emekçilerinin kalbinde de taht kurdu.

Şükran Soner, yarım asrı aşan meslek yaşamında emeğin, hakların, demokrasinin, eşitlik ve adaletin sıkı takipçisi oldu. Ülkemizdeki hak ve emek mücadelesini titiz biçimde Cumhuriyet gazetesi sayfalarına taşıdı, okurla buluşturdu. Bu mücadeleyi sadece izleyip aktarmakla yetinmeyen, mesleğimiz içinde de yürüten ve gazetecilerin hakları için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir gazeteci oldu. Mütevazı bir aydın, adanmış bir meslek emekçisi olarak yan yana çalıştığı meslektaşları için de hep direnç kaynağı oldu. Nesiller boyunca meslekteki izi takip edilecek gazetecilerin başında gelmesi ve genç gazeteciler için en değerli örneklerden biri olması hepimizin gururudur."

Şükran Soner'e ödülü, Gazeteciler Cemiyeti'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak 2025 Cuma günü Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti lokalinde düzenlenecek resepsiyonda takdim edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şükran Soner'e Meslek Onur Ödülü - Son Dakika

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