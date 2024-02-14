Sular altında kalan mahallede komandolar iş başında
Vatandaşlar korku dolu anları anlattı
"Kendimizi caddeye son anda attık, canımızı zor kurtardık"
Aralarında komandoların da bulunduğu 300'ün üstünde jandarma personeli mağduriyet yaşan vatandaşlara yardımcı oluyor
ANTALYA - Antalya'da sağanak yağış nedeniyle ev, iş yeri ve araçların sular altında kaldığı mahallede felaketin izleri devam ediyor. Eşyaları ve araçları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara aralarında komandoların da bulunduğu 300'ün üstünde jandarma personeli yardımcı oluyor. O anları anlatan vatandaşlar, "Evin içindeki suyun yüksekliği 1 metreden fazlaydı. Kendimizi caddeye son anda attık, canımızı zor kurtardık" dedi.
Turuncu kodla uyarılan Antalya, dün yoğun ve ara vermeden süren sağanak nedeniyle afeti yaşadı. Kentin merkez ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, aracında mahsur kalan bir vatandaş da hayatını kaybetti. Belediye ve tüm kolluk kuvvetlerinin alarma geçerken, araç ve evlerinde su baskınlarından dolayı dışarıya çıkamayıp mahsur kalan yüzlerce vatandaş kurtarıldı. Bugün de kentte yağış hafif şiddette devam etti.
Komandolar iş başında
Yağışın en çok etkilediği mahallelerden Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı aralarında JAK, komando, asayiş ve Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yer aldığı 300 personel, mahalleye çıkarma yaptı. Ekipler, vatandaşların zarar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı, eşyalarının dışarıya çıkartılmasına yardımcı oldu. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi doğrultusunda zarar tespit tutanağı tuttu.
"Devletin varlığını hissettik"
Aracı sular altında kalan vatandaşlardan Remzi Köklü, "Yağmur bir anda geldi, aracım su içerisinde kaldı. Çalışmıyor şu anda. Bugün geldiler Allah razı olsun" dedi.
Dün yaşadıkları korku dolu anları anlatan vatandaşlardan Musa Gembeş, "Evi komple su bastı, çocuklarımla birlikte kendimizi zor dışarı attık. Geceyi dışarıda geçirdik. Aracımız da su içerisinde kalmıştı. Allah razı olsun jandarmamız geldi. Bizlere yardımcı olup devletin varlığını bize hissettirdiler" dedi.
"Canımızı zor kurtardık"
Bülent Gembeş de, "Uykuda yakalandık, canımızı zor kurtardık. Babam 90 yaşında ve ilk defa böyle bir şey gördüğünü söylüyor. Kendimizi caddeye zorla attık. Suyun yüksekliği 1 metreyi geçmişti. Eşyalarımızın hepsi zarar gördü. Emekli maaşıyla geçinen birisiyim. Jandarma ekiplerinden Allah razı olsun, eşyalarımızı dışarı çıkarıyorlar" diye konuştu.
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