Süleymanpaşa Belediye Başkanı çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden meydan ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Nallar, çalışmalar hakkında bilgi alarak ekiplerin kısa sürede tamamlayacağını belirtti. Ayrıca, okullarda tercih danışmanlığı hizmeti veren komisyonları ziyaret eden Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü.

03.07.2024 14:59
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydan ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde inceleme ve tespitlerde bulunan Nallar, yapılacak çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ekiplerin başladığı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirtti.

Vatandaşların sorunları çözmek için planladıkları programla dahilinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Nallar, "Göreve başladığımızdan bu yana vatandaşlarımızın sorunlarına kulak veriyor ve çözmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. İlçemizde yol yapım, yosun temizleme, çocuk parkı yenileme ve yaya geçitlerinin boyanması çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tercih danışmanlığı hizmeti veren okullara ziyaret

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Tercih Danışmanlığı Komisyonları'nı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ulusan okullarda yöneticiler, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü.

Ziyaretlerde, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Dinçer Dönmez de bulundu.

Kaynak: AA

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